Proteste pro-Pal in tutta Italia | Cortei a Roma e Milano | Bloccata la stazione a Napoli | A Torino occupata l'Università | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero" | Salvini: "Potrei precettare"

Manifestanti pro Pal occupano la Stazione Centrale di Napoli, treni bloccati
© Ansa
© Ansa
Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare"di Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 727. In seguito all'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle navi della Global Sumud Flotilla, migliaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza in tutta Italia. A Napoli attivisti hanno occupato i binari della stazione Centrale, causando l'interruzione del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. A Roma i manifestanti hanno raggiunto la stazione Termini e bloccato il traffico in Piazza dei Cinquecento e nelle vie adiacenti, prima di organizzarsi in un corteo. A Milano, dopo aver attraversato le vie del centro, un corteo a sostegno della Flotilla è entrato nella stazione di Cadorna. La manifestazione, iniziata in piazza della Scala, ha visto velocemente aumentare le presenze. "Blocchiamo tutto", lo striscione dietro al quale si sono mossi i manifestanti. Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà umanistiche di Torino, è stato occupato dai collettivi universitari. AIntanto, Cgil e Usb hanno annunciato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Il ministro Salvini: "Valuto la precettazione". Nel frattempo, Hamas sta esaminando la proposta americana in 20 punti voluta da Donald Trump. Il movimento islamista chiede modifiche sul disarmo, l'esilio della leadership e il ritiro dell'esercito israeliano.
© Ansa
© Ansa
Sta lentamente lasciando piazza San Silvestro e risalendo lungo via del Tritone, diretto verso piazzale dei Cinquecento, in zona Termini, il corteo sceso in piazza nella Capitale in segno di solidarietà alla Sumud Flotilla. Secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, sono circa 10mila gli attivisti presenti.
Hanno lasciato la stazione ferroviaria di Milano Cadorna per dirigersi verso piazza Cairoli, i manifestanti scesi in strada questa sera a sostegno della Flotilla. In corteo numerosi giovani e giovanissimi con le bandiere della Palestina scandiscono slogan Pro Pal e contro Israele. "Se non cambierà bloccheremo la città", è l'avviso dei manifestanti che in coro hanno più volte ripetuto "siamo tutti antisionisti".
Commenti (0)