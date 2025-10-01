Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | "Intercettati da nave israeliana, danneggiati i nostri sistemi di comunicazione"

La fregata Alpino non ha seguito la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace"
La Marina israeliana si prepara per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito (SEGUI LA DIRETTA VIDEO). La flottiglia ha annunciato l'ingresso nella zona ad alto rischio con l'intento dichiarato di forzare il blocco navale di Israele, a meno di 145 miglia nautiche da Gaza. Segnalato anche l'aumento delle attività di droni sulle imbarcazioni. Dopo aver ridotto il livello di allerta, alcune unità della Sumud sono state avvicinate da navi non identificate, poi allontanatesi. Uno degli equipaggi della Flotilla: "Intercettati da nave israeliana, danneggiati i nostri sistemi di comunicazione". Il premier Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace".
"Il presidente del Consiglio ha definito la Global Sumud Flotilla un pericolo per il'piano di pace' americano. Avete letto bene: civili disarmati, attivisti nonviolenti e navi cariche di farina e medicinali sarebbero una minaccia alla stabilità". Così la delegazione italiana del Global Movement to Gaza sottolineando: "La vera minaccia è l'assedio, non la Flotilla". Per gli attivisti, "stanotte non è a rischio solo l'equipaggio della Flotilla, ma il diritto internazionale stesso, calpestato da un governo che preferisce accodarsi ai diktat di una strategia neocoloniale".
