Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 18 minuti fa

TENSIONE ALLE STELLE

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | "Intercettati da nave israeliana, danneggiati i nostri sistemi di comunicazione"

La fregata Alpino non ha seguito la flottiglia oltre il limite delle acque di Gaza. Gli attivisti che forzeranno il blocco israeliano saranno trasferiti su una nave militare. Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace"

01 Ott 2025 - 06:18

La Marina israeliana si prepara per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito (SEGUI LA DIRETTA VIDEO). La flottiglia ha annunciato l'ingresso nella zona ad alto rischio con l'intento dichiarato di forzare il blocco navale di Israele, a meno di 145 miglia nautiche da Gaza. Segnalato anche l'aumento delle attività di droni sulle imbarcazioni. Dopo aver ridotto il livello di allerta, alcune unità della Sumud sono state avvicinate da navi non identificate, poi allontanatesi. Uno degli equipaggi della Flotilla: "Intercettati da nave israeliana, danneggiati i nostri sistemi di comunicazione". Il premier Meloni: "Fermatevi o metterete a rischio la pace".

Leggi anche

Global Sumud Flotilla, cos'è la flotta internazionale per portare aiuti a Gaza

Medioriente, un conflitto che parte da lontano: come ci siamo arrivati

"Il presidente del Consiglio ha definito la Global Sumud Flotilla un pericolo per il'piano di pace' americano. Avete letto bene: civili disarmati, attivisti nonviolenti e navi cariche di farina e medicinali sarebbero una minaccia alla stabilità". Così la delegazione italiana del Global Movement to Gaza sottolineando: "La vera minaccia è l'assedio, non la Flotilla". Per gli attivisti, "stanotte non è a rischio solo l'equipaggio della Flotilla, ma il diritto internazionale stesso, calpestato da un governo che preferisce accodarsi ai diktat di una strategia neocoloniale". 

flotilla
gaza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema