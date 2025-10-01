Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | "Intercettati da nave israeliana, danneggiati i nostri sistemi di comunicazione"

"Il presidente del Consiglio ha definito la Global Sumud Flotilla un pericolo per il'piano di pace' americano. Avete letto bene: civili disarmati, attivisti nonviolenti e navi cariche di farina e medicinali sarebbero una minaccia alla stabilità". Così la delegazione italiana del Global Movement to Gaza sottolineando: "La vera minaccia è l'assedio, non la Flotilla". Per gli attivisti, "stanotte non è a rischio solo l'equipaggio della Flotilla, ma il diritto internazionale stesso, calpestato da un governo che preferisce accodarsi ai diktat di una strategia neocoloniale".