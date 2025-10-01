Gaza, ultimatum di Trump a Hamas: "Avete 3-4 giorni per accettare il piano Usa, o sarà l'inferno" | I fondamentalisti studiano i punti, ma l'ok è improbabile

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 726. L'amministrazione Trump lancia un ultimatum a Hamas sul piano di pace proposto dagli Usa per Gaza: "Ha tre o quattro giorni per accettare, se dovesse bocciarlo conoscerà l'inferno". Alcune fonti affermano che il movimento fondamentalista sarebbe vicino al "sì", mentre fonti palestinesi ritengono improbabile la circostanza. Hamas ha comunque chiesto al Qatar una serie di chiarimenti sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che Israele avrà riavuto gli ostaggi, sulla portata del ritiro delle Idf dalla Striscia e assicurazioni contro futuri attacchi ai leader del gruppo all'estero. Doha, Egitto e Turchia stanno esortando gli estremisti palestinesi ad accettare le condizioni di Trump. Il giorno dopo l'incontro col presidente americano alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha approvato la proposta americana in 20 punti per porre fine alla guerra a Gaza, ma non uno Stato di Palestina. Il premier israeliano ha poi affermato che l'esercito "rimarrà nella maggior parte di Gaza".