Flotilla abbordata dagli israeliani, ma circa 30 imbarcazioni procedono verso Gaza | "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida"

La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Oltre 200 gli attivisti fermati: gli italiani, comunica il ministro Tajani, saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. "Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi", scrive su X il ministero degli Esteri israeliano Saar postando il video del fermo dell'attivista svedese. "Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana", rende noto la flottiglia (qui la diretta video dalla Flotilla), specificando che sono state 13 le barche intercettate e fermate da Israele. La nave della Florida, fanno sapere, "è stata deliberatamente speronata in mare". Yulara, Meteque e altre sono state colpite con cannoni ad acqua. L'attacco di Hamas: "Da Israele atto di pirateria e terrorismo". A seguito dell'abbordaggio delle navi della Flotilla, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in tutta Italia, occupando stazioni e bloccando strade.