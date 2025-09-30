Logo Tgcom24
Flotilla, l'accusa di Israele: "Collegati ad Hamas, trovate le carte"

L'annuncio mentre la missione va avanti. Si aprono ore decisive

di Alessandro Tallarida
30 Set 2025 - 13:14
E' ormai una questione di ore: la Flotilla tra domani e giovedì entrerà nella zona ad alto rischio. Mancano solo 200 miglia circa prima di varcare quella immaginaria linea rossa oltre la quale potrebbe accadere qualunque cosa. La tensione è sempre più alta, mentre il ministero degli Esteri israeliano annuncia di aver trovato a Gaza documenti che collegherebbero direttamente Hamas alla Flotilla che sarebbe finanziata dai terroristi. "Queste navi sono segretamente di Hamas", scrive l'Idf pubblicando i documenti. In questo clima di accuse e sospetti la missione va comunque avanti.

