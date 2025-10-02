Global Sumud Flotilla, la lista delle navi con le loro bandiere

Erano in tutto 47 le navi della Global Sumud Flotilla, che è stata oggetto di un blocco e di abbordaggi da parte dell'esercito israeliano. Le autorità e le organizzazioni che seguono la Flotilla parlano di centinaia di volontari provenienti da quasi 50 Paesi. La Gsf, secondo le dichiarazioni degli organizzatori, trasportava generi alimentari, latte in polvere, medicinali e attivisti con l'obiettivo dichiarato di rompere il blocco di Gaza.