Meloni sente Netanyahu: "A Gaza situazione ingiustificabile, stop alle ostilità" | Anche il Canada riconoscerà lo Stato palestinese

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. La premier, prosegue la nota, "ha insistito sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità, a fronte di una situazione a Gaza che - ha sottolineato - è insostenibile e ingiustificabile". "La conversazione - continua Palazzo Chigi - ha costituito anche l'occasione per ribadire l'urgenza indifferibile di garantire un accesso umanitario pieno e senza ostacoli alla popolazione civile, rinnovando l'impegno dell'Italia in tale ambito, tramite l'iniziativa Food for Gaza. Grazie all'impegno italiano saranno accolti ulteriori 50 civili palestinesi e verrà predisposto il lancio di aiuti per la popolazione di Gaza".