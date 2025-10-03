Sciopero generale, il bilancio delle manifestazioni nelle piazze italiane

Scontri, tensioni e città paralizzate. Ancora una giornata di proteste con numeri da record in decine di cortei pro Pal in tutta Italia. Pesanti i disagi nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Usb. A Milano in centomila hanno sfilato tra le vie della città fino a quando un cordone si è staccato per dirigersi e occupare la tangensiale Est. Automobili incolonnate ferme. Agenti aggrediti con sassi e bottiglie che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Blindata la Stazione Termini, a Roma centinaia di migliaia di manifestanti da Piazza Vittorio si sono diretti verso l'imbocco dell'autostrada A24 paralizzando il traffico.