Sciopero generale, Matteo Salvini: "Lo organizza Landini? Lo paghi lui"

A "Mattino Cinque" il ministro dei Trasporti: "La Commissione tecnica di garanzia ha dichiarato lo sciopero di oggi illegittimo"
© Da video
In collegamento con "Mattino Cinque" Matteo Salvini commenta lo sciopero generale proclamato dai sindacati con manifestazioni annunciate ovunque a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. "Lo sciopero di oggi è stato dichiarato dalla Commissione tecnica di garanzia illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali", ha precisato il ministro dei Trasporti.
"L'idea è di chiedere pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro" ha detto Salvini ricordando che ieri ha proposto al cdm una revisione del sistema sanzionatorio. "Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo? Lo organizza Landini? Ecco lo paghi Landini" prosegue il ministro delle Infrastrutture e Trasporti. "Non c'entra Gaza, cosa ci guadagnano i bambini palestinesi dall'assalto della stazione di Brescia o di Torino, cosa ci guadagnano i bambini di Gaza se questi deficienti mandano 60 poliziotti in ospedale? Questo è uno scontro politico, a questa gente di Gaza non interessa un fico secco. Questi ce l'hanno con Salvini, con la Meloni e col mondo. Vogliono solo fare casino".
E sul fermo di 42 navi su 47 della Global Sumud Flotilla da parte di militari israeliane, ha concluso: "Li abbiamo tutelati fino in fondo, se uno mette a rischio la sua vita e va in zona di guerra dovrebbe essere responsabile di quello che fa e di quello che costa alla collettività. Quanto è costata e sta costando questa spedizione in barca a vela mentre gli aiuti arrivano a tonnellate per vie normali?".
Commenti (0)