Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza, Trump ai leader: "Oggi abbiamo cambiato la storia"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik, insieme al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, con cui co-presiede il vertice internazionale, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e all'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, i Paesi mediatori dell'accordo. Il documento firmato ufficializza l'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia. "Ciò che abbiamo realizzato insieme in questi ultimi giorni cambierà la storia e sarà ricordato per sempre", ha detto Trump.