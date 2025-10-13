Logo Tgcom24
Speciale Il conflitto in Medioriente
L'intesa siglata a Sharm

Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza, Trump ai leader: "Oggi abbiamo cambiato la storia"

A Sharm el Sheikh i leader di Usa, Egitto, Turchia e Qatar siglano l'intesa per il Medioriente. Davanti al tavolo, la scritta "Peace 2025"

13 Ott 2025 - 19:18
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik, insieme al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, con cui co-presiede il vertice internazionale, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e all'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, i Paesi mediatori dell'accordo. Il documento firmato ufficializza l'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia. "Ciò che abbiamo realizzato insieme in questi ultimi giorni cambierà la storia e sarà ricordato per sempre", ha detto Trump.

gaza
sharm el sheik
donald trump
medioriente