Rapiti da Hamas e divisi: i gemelli Ziv e Gali si riabbracciano dopo oltre due anni di prigionia

Ziv e Gali Berman, gemelli israeliani rapiti da Hamas durante l'attacco al kibbutz Kfar Aza il 7 ottobre 2023, si sono finalmente ritrovati dopo oltre due anni di prigionia nella Striscia di Gaza. Il loro abbraccio, fotografato e diffuso dalle Forze di Difesa israeliane, è diventato l'immagine simbolo della fine di un incubo durato 738 giorni, in cui i due fratelli sono stati tenuti separati in condizioni non note. La loro liberazione è avvenuta il 13 ottobre 2025, nell'ambito di un accordo di cessate il fuoco che ha previsto la restituzione di tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita. Il momento del ricongiungimento, atteso da anni dai familiari, è stato descritto dalla zia Mackevit Meyer come “un'esplosione di emozione”, mentre il fratello maggiore Liran ha definito i gemelli “sopravvissuti” che non hanno mai smesso di combattere.