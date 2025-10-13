Trump al presidente israeliano Isaac Herzog: "Perché non dare la grazia a Netanyahu?"

Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Isaac Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu, incriminato nel 2019 con l'accusa di corruzione e frode. Rivolgendosi a Herzog nel suo discorso alla Knesset, il Parlamento israeliano, Trump ha affermato: "Ho un'idea... perché non gli concedi la grazia?". Trump, che ha riconosciuto che la sua osservazione non era stata preparata, ha spiegato di non poter fare a meno di sostenere il suo alleato.