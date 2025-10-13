Trump riceve da Netanyahu una colomba d’oro: quanto vale il dono della pace

Il contesto in cui arriva la colomba dorata è particolarmente rilevante: nonostante Trump abbia giocato un ruolo chiave nella stipula degli Accordi di Abramo — che hanno portato alla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Israele e diversi paesi arabi — non ha mai ricevuto il Premio Nobel per la Pace (anche se ci ha sperato). La scelta, discussa e contestata da una parte dell'opinione pubblica e del mondo politico, ha sollevato interrogativi su quanto pesino le motivazioni geopolitiche nella selezione dei candidati.

Per questo, il gesto di Netanyahu assume una valenza ulteriore. Alcuni analisti lo interpretano come una sorta di "premio parallelo", un omaggio pubblico che ha la funzione di colmare quel vuoto riconoscitivo sul piano internazionale. In un momento in cui Trump è di nuovo al centro del dibattito globale, in vista delle elezioni presidenziali americane, il dono potrebbe anche avere risvolti politici, rinsaldando il legame con un alleato strategico e consolidando l'immagine di un leader capace di favorire la stabilità in una delle aree più complesse del mondo.