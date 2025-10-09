Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Trump ha più volte fatto riferimento al Nobel come un traguardo mancato. Già durante la sua presidenza aveva rivendicato risultati che, a suo dire, lo rendevano degno del premio: dagli Accordi di Abramo tra Israele e paesi arabi, ai tentativi di mediazione con la Corea del Nord. Anche in questa occasione, dopo l'annuncio del piano con Hamas, il presidente si è affrettato a comunicare la notizia sui suoi canali, anticipando qualsiasi dichiarazione ufficiale israeliana.

A sostenerlo apertamente c'è il deputato repubblicano Darrell Issa, che ha formalmente nominato Trump per il Nobel. Anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe sottoscritto una raccomandazione in suo favore, mentre il governo del Pakistan ha dichiarato l'intenzione di proporlo per il premio, citando il suo impegno nei Balcani e in Medio Oriente. A rafforzare la narrazione ci sono anche figure vicine a Trump, come l'inviato speciale Steve Witkoff, che ha definito l'accordo "un risultato senza precedenti", e ha lodato il presidente come "il principale artefice della de-escalation nella regione".