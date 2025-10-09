Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace" | "Gli ostaggi saranno liberati e Israele ritirerà le truppe"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 734. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura". Lo scrive Donald Trump su Truth, aggiungendo: "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le Nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America. Ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". L'accordo sarà firmato oggi alle 12, (le 11 in Italia). Lo riferiscono le tv israeliane.