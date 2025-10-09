Logo Tgcom24
Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace" | "Gli ostaggi saranno liberati e Israele ritirerà le truppe"

Il presidente Usa su Truth: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa"

di Redazione online
09 Ott 2025 - 01:09

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 734. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura". Lo scrive Donald Trump su Truth, aggiungendo: "Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le Nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America. Ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". L'accordo sarà firmato oggi alle 12, (le 11 in Italia). Lo riferiscono le tv israeliane.

Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che verrà firmato giovedì in Egitto. Lo riporta il Times of Israel.

"Il segretario di Stato mi ha appena consegnato un biglietto in cui scrive che siamo molto vicini a un accordo in Medio Oriente, e che avranno bisogno subito di me". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ai giornalisti in riferimento ai colloqui in corso in Egitto per la tregua a Gaza durante una tavola rotonda alla Casa Bianca. Aprendo l'evento, dedicato a questioni scollegate relative al movimento Antifa, Trump ha affermato che i negoziati a Sharm el-Sheikh stanno andando bene, e che in caso di esito positivo potrebbe recarsi in visita in Medioriente.

"Andrò sicurament in Egitto, forse a anche Gaza". Lo ha detto Donald Trump durante una tavola rotonda sul gruppo 'Antifa' sul suo viaggio in Medio Oriente di domenica.

