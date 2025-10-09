Pace a Gaza, il retroscena del pizzino tra Rubio e Trump: ecco cosa dice il bigliettino

Il post pubblicato da Trump su Truth Social è un proclama che mira a segnare un momento storico: "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno firmato entrambi la prima Fase del nostro Accordo di Pace. Questo significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e che Israele ritirerà i suoi soldati sulla linea stabilita come d'accordo". Il messaggio prosegue ringraziando i mediatori internazionali — Qatar, Egitto e Turchia — e definendo il giorno come "un grande passo verso una pace forte, duratura ed eterna". L'annuncio è arrivato prima di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte dei governi coinvolti, sottolineando la volontà della Casa Bianca di accreditarsi come artefice principale dell'intesa.