Netanyahu candida Trump al Premio Nobel"per la Pace

Si svolge quando a Washington è ormai metà pomeriggio il secondo incontro in poche ore alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. La riunione, inizialmente non in agenda, segue la cena della sera precedente in cui il premier israeliano, con una mossa a sorpresa, ha annunciato la sua candidatura di Trump al Nobel per la Pace. "È meritatissimo, e dovresti riceverlo" gli dice allungando il braccio sul tavolo per consegnargli la lettera. All'indomani, nel secondo colloquio, i due hanno parlato di tregua a Gaza, dei negoziati ripresi a Doha, e soprattutto del rilascio degli ostaggi: "Dobbiamo ancora finire il lavoro, liberare tutti i nostri cittadini rapiti, eliminare e distruggere le capacità militari e governative di Hamas", sono state le parole di Netanyahu al termine del faccia a faccia.