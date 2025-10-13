Israele, ecco chi sono gli ostaggi liberati

Tra loro Matan Angrest, 22 anni, soldato rapito su un carro armato in fiamme; Guy Gilboa-Dalal, 24, sopravvissuto al massacro del Festival Nova; Alon Ohel, 24, pianista ferito, forse cieco a un occhio; Omri Miran, 48, rapito davanti alle figlie; Eitan Horn, 39, educatore; i gemelli Gali e Ziv Berman, 28 anni, strappati alle loro case nel kibbutz Kfar Azadi Viviana Guglielmi
Dopo 738 giorni di prigionia, gli ostaggi di Hamas possono riabbracciare i loro cari. Tra loro Matan Angrest, 22 anni, soldato rapito su un carro armato in fiamme; Guy Gilboa-Dalal, 24, sopravvissuto al massacro del Festival Nova; Alon Ohel, 24, pianista ferito, forse cieco a un occhio; Omri Miran, 48, rapito davanti alle figlie; Eitan Horn, 39, educatore; i gemelli Gali e Ziv Berman, 28 anni, strappati alle loro case nel kibbutz Kfar Aza.