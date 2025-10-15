Il mondo del lavoro fa i conti con "GenAI Anxiety" e "Jobpocalypse": tutta colpa dell'intelligenza artificiale

A rivelare l'entità del fenomeno è una ricerca di Espresso Communication che ha analizzato diverse fonti internazionali, tra cui il prestigioso sondaggio "AI at work" condotto dal Boston Consulting Group su oltre 10mila colletti bianchi in tutto il pianeta. I numeri sono piuttosto preoccupanti: il 46% dei leader e dirigenti di aziende che hanno adottato ampiamente l'intelligenza artificiale si sente "precario" di fronte all'avanzata della tecnologia. Tale percezione scende al 34% nelle realtà che usano l'AI in modo meno intensivo, con una media complessiva del 43% tra i manager di qualsiasi tipologia aziendale. Quasi la metà, insomma.



Un dato che trova conferma in un'ulteriore indagine pubblicata da Resume.org: in vista del 2026, sei aziende su dieci solo negli Stati Uniti ipotizzano di sostituire lavoratori umani con l'intelligenza artificiale, mentre quasi la metà sta riducendo le assunzioni. Il 9% ha attuato un blocco totale, il 41% le sta tagliando progressivamente.