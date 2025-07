Chi usa l'intelligenza artificiale al lavoro è più felice e ottimista sul futuro

"È facile parlare di IA in termini di produttività. Ma dobbiamo iniziare a parlarne in termini di psicologia", spiega Meik Wiking, Ceo del Happiness Research Institute e autore del bestseller "The Little Book of Hygge". "Come influisce sull'identità, sulla motivazione e su come le persone credono che essa rappresenti il loro futuro. Il futuro del lavoro non è solo tecnologico, ma anche emotivo".