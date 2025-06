Discriminazioni sul lavoro: un lavoratore su quattro le ha subite

Il dato più allarmante riguarda l'inadeguatezza della risposta aziendale. Il 64% degli intervistati si riconosce nell'affermazione "tante aziende parlano di programmi di diversità e inclusione, ma non fanno niente per i lavoratori come me". Solo il 37% conferma l'esistenza di strumenti concreti per gestire le tensioni legate alle diversità nella propria azienda.



Le differenze dimensionali sono evidenti: mentre solo il 30% delle piccole imprese (sotto i 50 dipendenti) offre strumenti per gestire le diversità, la percentuale sale al 41% nelle medie imprese (50-500 dipendenti) e al 47% nelle grandi organizzazioni.



L'urgenza di un cambiamento culturale" Quando i lavoratori considerano valori fondamentali l'integrità, la trasparenza, la collaborazione e il lavoro di squadra, inclusione ed equità non possono più essere viste come un extra, ma diventano una vera e propria necessità", spiega Irene Vecchione, amministratore delegato di Tack TMI Italy.



La ricerca evidenzia come la soddisfazione lavorativa non dipenda più solo da retribuzione e work-life balance, ma anche dal sentirsi riconosciuti nella propria unicità e dall'allineamento con i valori aziendali - fondamentale per il 93% del campione.