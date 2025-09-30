Perché lo smart working cresce ancora in Italia (ma non in tutte le realtà aziendali)

Come ricorda "La Stampa", nel 2019 eravamo il fanalino di coda in Europa: solo il 3,6% dei dipendenti italiani lavorava da remoto, contro il 6% della media europea e il 14% di Paesi Bassi e Finlandia. Poi la pandemia ha costretto oltre 6,5 milioni di persone a casa. Molti pensavano fosse temporaneo, invece l'Istat certifica che il 12% degli occupati lavora stabilmente da casa. È diventato un fattore strutturale. Il dato interessante è che dopo il ritorno forzato in presenza del 2024, nel 2025 si ricresce. Segno che aziende e lavoratori hanno trovato un equilibrio che funziona.