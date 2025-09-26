L'intelligenza artificiale diventa il "collega" preferito delle partite Iva

I numeri parlano chiaro: per circa metà delle partite Iva l'utilizzo dell'AI fa risparmiare un minimo di 260 ore di lavoro all'anno, fino a picchi di oltre 500 ore. Secondo il 30% degli intervistati, il ricorso all'intelligenza artificiale farebbe risparmiare oltre 5 ore di tempo a settimana e per un altro 15% addirittura più di dieci. "L'AI consente ai liberi professionisti di lavorare più velocemente, abbattere alcuni costi e competere con realtà più grandi e strutturate", spiega Enrico Mattiazzi, Ceo di Fiscozen. Un supporto tanto cruciale che per il 20% è assimilabile a una persona o a un team alle proprie dipendenze, meno costoso e più affidabile.