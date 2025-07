Hai un cattivo capo? Può portarti alle dimissioni ed è più frequente di uno bravo

Un sondaggio del servizio di scrittura di saggi EduBirdie ha fatto addirittura emergere come un lavoratore della Gen Z su dieci sia arrivato a desiderare ardentemente un capo robot. Questo infatti, paradossalmente, viene percepito come un interlocutore più giusto e "umano" di quello che si incontra in ufficio ogni giorno. Non sorprende quindi che oltreoceano il 70% dei 2.000 giovani americani intervistati si dimostri già estremamente cortese con ChatGPT, in vista di un possibile avvicendamento nei piani alti.



E da noi? Nel 2016 un sondaggio lanciato da Groupon diede risultati sorprendenti: al primo posto nella classifica dei capi dei sogni si piazzava Maria De Filippi, scelta dal 47% degli intervistati forse per la sua capacità di riconoscere il talento. Alle sue spalle Leonardo Di Caprio (possibilmente non nei panni vestiti in The Wolf of Wall Street) e l'allora Papa. Chiudeva il quartetto l'allenatore José Mourinho, un boss che non a caso si definisce "Special One", ma non certo per puro egocentrismo.