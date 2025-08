Artigianato: è boom di estetisti e informatici, spariscono falegnami ed elettricisti

Le ricette per sostenere questa trasformazione includono il miglioramento di infrastrutture e logistica, l'estensione della Zes unica e l'allargamento degli strumenti di sostegno agli investimenti, come Industria 4.0, anche all'export. Il settore artigiano italiano si trova quindi a un bivio: abbracciare definitivamente la digitalizzazione o rischiare di perdere competitività in un mercato sempre più globale e tecnologico.