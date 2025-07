Poche donne al lavoro? Non è solo un'ingiustizia sociale, ma pure un danno economico

I numeri rivelano come le responsabilità familiari rappresentino ancora il principale freno alla partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il 69,3% delle donne single risulta occupato, percentuale che crolla al 57,2% per le madri in coppia. Non sorprende che il 33,9% delle donne inattive citi proprio i carichi familiari come motivo della propria esclusione dal mondo lavorativo, contro appena il 2,8% degli uomini.