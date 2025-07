GenAI: 68% dei lavoratori italiani la usa, ma il 36% teme di essere sostituito

- accesso agli strumenti: il 37% dei lavoratori afferma che la propria azienda non fornisce le risorse necessarie per l'uso della GenAI. Questo dato non deve essere preso sottogamba, poiché in assenza di soluzioni aziendali ufficiali, oltre la metà (54%) si dichiara pronta a usare strumenti AI non autorizzati. Questo fenomeno, noto come shadow AI, si riferisce all'utilizzo di tecnologie e intelligenza artificiale senza l'approvazione o il controllo dei reparti IT. Una pratica che, se non gestita, può esporre l'organizzazione a rischi significativi in termini di protezione dei dati, affidabilità dei risultati e sicurezza informatica.