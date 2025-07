Videogiochi, boom dell'intelligenza artificiale: oltre 8mila titoli su Steam ne fanno uso

La maggior parte delle applicazioni dell'intelligenza artificiale riguarda la creazione di elementi visivi come personaggi, ambientazioni o illustrazioni all'interno dei videogiochi, ma non mancano tuttavia i casi in cui l'IA viene sfruttata anche per generare audio, testi, contenuti promozionali, codice di gioco e persino al fine di controllare contenuti offensivi generati dagli utenti o generare contenuti dinamici in base alle azioni del giocatore. Allo stato attuale, Steam non offre strumenti per escludere i videogiochi creati con l'IA, mentre SteamDB ha colmato la lacuna aggiungendo un filtro per una maggior consapevolezza di ciò che si sta acquistando.