Se l’Intelligenza Artificiale fa anche la psicologa: un giovane su sei la usa ogni giorno per chiedere consigli sul benessere mentale

“Non va poi sottovalutato - prosegue Grassucci - il rischio di affidarsi a un prodotto digitale che non è stato pensato o testato in ambito clinico per quello specifico scopo, con tutti i possibili effetti collaterali attualmente ignoti che gli utilizzatori eventualmente sperimenteranno sulla propria pelle. Non manca infatti chi sta cominciando a stabilire un legame emotivo e fiduciario coinvolgente e quasi totalizzante con la propria IA di riferimento. Come sempre, inutile vietare o allarmarsi, ma è fondamentale cercare di capire come sfruttare la potenzialità di un mezzo che invece potrebbe essere un valido supporto all’azione coordinata con un terapeuta umano”.