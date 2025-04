"L’IA-psicologa non ti giudica": intervista al creatore del "terapista" basato su ChatGPT che ha già assistito 10mila "pazienti"

“Assolutamente no. Un assistente virtuale non può replicare la profondità, l'intuizione e la connessione umana che si instaurano in un percorso terapeutico con un professionista. Tuttavia, può servire come primo passo per chi è in attesa di iniziare una terapia o per chi desidera esplorare i propri pensieri in modo guidato. Analizzando i feedback ricevuti c’è molta frizione nell’iniziare un percorso con un terapeuta, la gente ha paura nel sentirsi giudicata, non capita. L’AI e strumenti come questo abbattono questo muro”.