Lavoro, dal pisolino alla sauna: ecco i benefit aziendali più strani nel mondo

Negli Stati Uniti alcune aziende offrono giorni liberi retribuiti per l'adozione o la cura di un nuovo animale domestico, inclusi benefit veterinari e assicurazione. Nei Paesi Bassi oltre alla bici in leasing, è comune ricevere un rimborso di centinaia di euro per arredare ergonomicamente la postazione di lavoro casalinga. Al contrario in Belgio, molte aziende offrono auto aziendali complete di spese carburante, utilizzabili anche per scopi personali. E in Finlandia, dove è una pratica nazionale, le sedi aziendali dispongono di una sauna per i dipendenti, considerata parte integrante della filosofia aziendale per il relax e la socializzazione. Infine c'è la Danimarca dove le aziende offrono un aiuto economico per la cura dei figli e congedi parentali bilanciati e realmente utilizzati da entrambi i genitori.