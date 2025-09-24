Presto in pensione 6 milioni di italiani: cosa vuol dire per tutti gli altri che restano al lavoro e per le casse dello Stato

L'analisi dell'Inapp punta il dito contro la fragilità strutturale del sistema pensionistico italiano. Secondo il presidente Natale Forlani, 6 milioni e 100mila persone lasceranno il lavoro in Italia nei prossimi dieci anni, e non ci sono abbastanza giovani per sostituirle, descrivendo il fenomeno come un "esodo generazionale".



I dati sono allarmanti: la popolazione italiana in età da lavoro crollerà di oltre un terzo entro il 2060. Le conseguenze sono già visibili, con le aziende che faticano a trovare personale e una spesa pensionistica destinata a salire fino al 17% del Pil entro il 2040. Inoltre, oltre 4 milioni di over 65 non autosufficienti necessitano di assistenza continuativa, ma solo una piccola percentuale è accolta nelle strutture adeguate.



Questo squilibrio nel rapporto tra lavoratori e pensionati sta mettendo a dura prova il patto su cui si è retto il nostro sistema di welfare, basato sulla ripartizione dove i contributi dei lavoratori attivi finanziano le pensioni dei ritirati.