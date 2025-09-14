Non c'è l'obbligo di Pos per le sigarette: i tabaccai possono rifiutare il pagamento con carta

Sulla pronuncia si è espresso anche il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, esprimendo piena soddisfazione: "La sentenza a favore del tabaccaio che ha rifiutato il pagamento delle sigarette con il bancomat è la conferma esatta di quanto sosteniamo da tempo in ogni sede istituzionale: siamo intermediari che forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato e di terzi, a fronte di corrispettivi stabiliti per legge, spesso irrisori e, soprattutto, ben noti all'Amministrazione finanziaria".