Pos, siglato l'accordo per ridurre i costi nelle transazioni sotto i 30 euro

Sui pagamenti con Pos arrivano novità per i commercianti.

LAbi e l'Associazione dei prestatori di servizi di pagamento hanno raggiunto un accordo e firmato un protocollo con Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe per ridurre le commissioni a carico delle piccole attività commerciali per l'uso del Pos sotto i 30 euro e quindi diffonderne l'utilizzo. Prevede l'impegno di banche e operatori dei pagamenti a "promuovere iniziative commerciali" per "ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore". Offerte che "in particolare" siano "significativamente competitive" per le transazioni sotto i 10 euro.