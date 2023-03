Confesercenti: uso Pos costato 5 miliardi alle imprese nel 2022

L'uso del Pos, cioè il pagamento con carte e bancomat, è costato 5 miliardi di euro alle imprese nel 2022.

La stima è messa a punto da Confesercenti in vista del Tavolo tecnico per il taglio delle commissioni sui pagamenti con Pos convocato dal ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo. Secondo Confesercenti, quello del pagamento con Pos è un "peso" soprattutto per le attività piccole con margini minori.