Ceto medio sempre più indebitato: cresce la corsa al credito, anche per la salute

Il prestito personale non è più un tabù per il ceto medio. Complice un potere d'acquisto sempre più ridotto e una nuova percezione del credito è diventato uno strumento di pianificazione finanziaria per molte famiglie italiane. Lo confermano i numeri dell'osservatorio congiunto Facile.it - Prestiti.it, chi ha chiesto un prestito personale ha puntato a ottenere, in media, 10.436,68 euro (+2% anno su anno) da restituire in 63 rate. Quello che sorprende è l'identikit del richiedente: uomo nel 70% dei casi, età media di 43 anni.