Pagamenti, Bankitalia: frodi da 108 milioni tra bonifici e carte

In sei mesi si calcolano frodi per oltre 108 milioni di euro nelle operazioni di pagamento. E' quanto emerge dal report di Bankitalia, che ha esaminato la situazione nel secondo semestre del 2024. Il valore dei bonifici fraudolenti, esclusi quelli allo sportello, disposti tramite Psp italiani è pari a 65,5 milioni di euro (+61%), mentre le frodi con carte di pagamento (debito e credito) e quelle con moneta elettronica emesse da Psp italiani sono di 34 milioni (-20%) e di 9 milioni (-36%).