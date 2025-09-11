Bce lascia i tassi fermi: ecco perché è l'ora della surroga sui mutui

La normativa italiana prevede che la surroga del mutuo sia sempre gratuita per il cliente. La banca che subentra si fa carico delle spese notarili e di istruttoria, mentre non sono ammesse penali o costi aggiuntivi a carico del mutuatario. Per avviare la procedura è sufficiente presentare richiesta a un nuovo istituto di credito, che si occuperà di estinguere il vecchio mutuo e aprirne uno nuovo con le condizioni pattuite. L’operazione non modifica l’importo residuo del finanziamento, ma può ridurre la rata mensile grazie a tassi più vantaggiosi o a una durata diversa. Secondo gli esperti, è consigliabile valutare la surroga quando il differenziale tra vecchio e nuovo tasso è almeno di mezzo punto percentuale, così da rendere il passaggio realmente conveniente.