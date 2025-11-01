Hai mai pensato di comprare casa vicino a un cimitero? Verde e silenzio possono costare cari

A Brescia, il Cimitero Vantiniano – primo cimitero monumentale d'Italia – è circondato da immobili che valgono circa 1.900 euro/mq, con uno sconto rispetto alla media cittadina di 2.238 euro/mq. Palermo offre prezzi ancora più accessibili: vivere a pochi passi dal Cimitero dei Cappuccini e dalle celebri catacombe dell'omonimo convento costa mediamente 1.232 euro/mq, contro una media comunale di 1.519 euro/mq. Il vero affare si trova però a Genova, dove il Cimitero Monumentale di Staglieno – una delle necropoli più vaste e spettacolari d'Europa, che custodisce tra gli altri la tomba di Fabrizio De André – è inserito in un contesto abitativo da 1.034 euro/mq, ben lontano dai 1.735 euro/mq medi della città ligure.



Messina: l'unico sotto i mille euro al mq Il primato di convenienza spetta a Messina, unica città analizzata dove i prezzi scendono sotto quota mille euro. Il Cimitero Monumentale cittadino, considerato uno dei più ricchi dal punto di vista artistico dell'intero continente europeo al pari di quello bolognese, è circondato da abitazioni che costano mediamente 874 euro/mq, contro i 1.049 euro/mq del resto della città siciliana.