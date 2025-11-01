Hai mai pensato di comprare casa vicino a un cimitero? Verde e silenzio possono costare cari

In occasione di Halloween, l'analisi di Immobiliare.it Insights rivela i prezzi delle case vicino alle necropoli più iconiche d'Italia. A Milano, Firenze e Roma si spende più della media cittadina. Ma in molte città del Sud si risparmia
© Istockphoto
Abitare a due passi da un cimitero può evocare atmosfere da film horror, ma nella realtà significa spesso vivere immersi nel verde, nel silenzio e circondati da arte e storia secolare. In occasione di Halloween, Immobiliare.it Insights ha passato al setaccio i prezzi degli immobili situati a cinque minuti a piedi dai cimiteri monumentali più celebri d'Italia. Il risultato? Un quadro variegato dove la vicinanza a questi luoghi può trasformarsi in un affare conveniente o, al contrario, in un investimento non sempre alla portata.
Il record assoluto spetta a Milano, dove acquistare casa nei pressi del Cimitero Monumentale – autentico museo a cielo aperto che custodisce capolavori scultorei e architettonici – richiede un investimento medio superiore ai 7.100 euro al metro quadro. Una cifra che supera di oltre 1.500 euro la media cittadina, ferma a 5.564 euro/mq. Qui, evidentemente, la bellezza del luogo e la tranquillità della zona si pagano care.
Firenze e Roma sul podio dei prezzi
A Bologna la situazione cambia radicalmente. Il Cimitero Monumentale della Certosa, straordinario concentrato di arte neoclassica, mistero e storia, è circondato da abitazioni che costano circa 3.600 euro/mq: perfettamente in linea con la media comunale. Un equilibrio raro che dimostra come la presenza di un luogo così affascinante non influenzi il mercato immobiliare.
A Brescia, il Cimitero Vantiniano – primo cimitero monumentale d'Italia – è circondato da immobili che valgono circa 1.900 euro/mq, con uno sconto rispetto alla media cittadina di 2.238 euro/mq. Palermo offre prezzi ancora più accessibili: vivere a pochi passi dal Cimitero dei Cappuccini e dalle celebri catacombe dell'omonimo convento costa mediamente 1.232 euro/mq, contro una media comunale di 1.519 euro/mq. Il vero affare si trova però a Genova, dove il Cimitero Monumentale di Staglieno – una delle necropoli più vaste e spettacolari d'Europa, che custodisce tra gli altri la tomba di Fabrizio De André – è inserito in un contesto abitativo da 1.034 euro/mq, ben lontano dai 1.735 euro/mq medi della città ligure.