Riscaldamenti al via: i consigli per ridurre i costi in bolletta

Non è necessario che la casa diventi un deserto. Temperature troppo alte fanno male alla salute e, cosa importante, provocano uno spreco di gas e denaro. Basta ridurre il riscaldamento di un solo grado per pagare quasi 100 euro in meno di bolletta. Oppure, si può diminuire il tempo di accensione dei termosifoni, anche solo un'ora in meno determina un risparmio di circa 35 euro all'anno. Installare valvole termostatiche sui radiatori permette di ottenere un risparmio ancora maggiore, e soprattutto, di non riscaldare a vuoto gli ambienti.