Come cambiano le bollette di luce e gas: tutte le novità per i consumatori

Dal primo luglio debutta la nuova bolletta luce e gas "più chiara e comprensibile". Ora, come ricorda l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, "i venditori di elettricità e gas sono obbligati ad emettere le bollette in un nuovo formato, più chiaro e comprensibile, con un frontespizio uguale per tutti, contenente le principali informazioni generali, e due riquadri: lo 'Scontrino dell'energia' che riporta quantità per x prezzo, e il 'Box dell'offerta' che ricorda le condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente".