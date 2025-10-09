Vedere meglio grazie all’intelligenza artificiale: la nuova generazione di lenti EssilorLuxottica

“Oggi, con uno stile di vita sempre più digitale, multitasking e social, i nostri occhi lavorano come maratoneti ogni giorno - spiega Alessandra Barzaghi, Marketing Director Lenses Wholesale Italia di EssilorLuxottica -. Grazie all’intelligenza artificiale, abbiamo ottenuto un miglioramento del +49% del volume di visione da vicino e a distanze intermedie rispetto alla generazione precedente di lenti: un vantaggio concreto per i presbiti, che hanno bisogno di una visione continua e senza interruzioni”. I test indipendenti hanno confermato i benefici: 9 portatori su 10 hanno percepito nitidezza istantanea a tutte le distanze già dai primi giorni di utilizzo, con un volume di visione ampio e senza interruzioni. Un salto di qualità che riduce lo stress e sostiene il ritmo di vita contemporaneo.