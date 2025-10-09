Logo Tgcom24
Vedere meglio grazie all'intelligenza artificiale: la nuova generazione di lenti EssilorLuxottica

Dai big data alla progettazione predittiva, l'IA apre una nuova era per il benessere visivo

contenuto sponsorizzato

Nel settore dell’ottica la frontiera dell’innovazione non riguarda più soltanto i materiali o i trattamenti: la vera rivoluzione oggi passa dall’intelligenza artificiale. EssilorLuxottica ha scelto di mettere l’IA al centro della propria ricerca e sviluppo, aprendo la strada a una nuova generazione di soluzioni visive. Tra le sfide più rilevanti c’è la presbiopia, una condizione fisiologica sempre più frequente tra chi ha più di 40 anni e che si manifesta con la difficoltà di mettere a fuoco da vicino. Un fenomeno naturale, legato all’invecchiamento del cristallino, che però assume connotati inediti nel mondo contemporaneo, dominato da smartphone, schermi multipli, interazioni digitali costanti e attività multitasking.

L’intelligenza artificiale rivoluziona le lenti per i presbiti

  In media compiamo circa 100mila movimenti oculari al giorno: un dato che spiega quanto gli occhi siano sollecitati da ritmi di vita sempre più frenetici. Per offrire una risposta a questa sfida, EssilorLuxottica ha sviluppato  Series Varilux® XR series™, la migliore lente progressiva Varilux®. Varilux® XR rappresenta la prima lente progressiva Varilux® progettata con il supporto dell’intelligenza artificiale comportamentale. Il cuore di questa innovazione risiede in un processo di ricerca senza precedenti: oltre un milione di dati raccolti attraverso studi clinici, test di utilizzo nella vita reale, misurazioni posturali in-store e osservazione dei comportamenti visivi di più di 6mila portatori. 

Visione nitida e fluida anche in movimento

  - Grazie a queste informazioni, elaborate con il supporto dell’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno sviluppato un sistema che ricostruisce un “gemello digitale” del portatore, simulando il suo profilo visivo in 3D e ottimizzando così la lente in condizioni realistiche. Il risultato è una lente capace di reagire ai movimenti naturali degli occhi, garantendo una visione nitida e fluida anche in movimento. Per chi vive immerso in attività multitasking – passare dal laptop allo smartphone, guidare guardando lo specchietto, leggere un documento e alzare lo sguardo per una riunione – questo significa continuità e immediatezza. 

Un vantaggio concreto, senza compromessi

  “Oggi, con uno stile di vita sempre più digitale, multitasking e social, i nostri occhi lavorano come maratoneti ogni giorno - spiega Alessandra Barzaghi, Marketing Director Lenses Wholesale Italia di EssilorLuxottica -. Grazie all’intelligenza artificiale, abbiamo ottenuto un miglioramento del +49% del volume di visione  da vicino e a distanze intermedie rispetto alla generazione precedente di lenti: un vantaggio concreto per i presbiti, che hanno bisogno di una visione continua e senza interruzioni”. I test indipendenti hanno confermato i benefici: 9 portatori su 10 hanno percepito nitidezza istantanea a tutte le distanze già dai primi giorni di utilizzo, con un volume di visione ampio e senza interruzioni. Un salto di qualità che riduce lo stress e sostiene il ritmo di vita contemporaneo.

I contenuti di questa pagina sono stati prodotti integralmente da EssilorLuxottica