Bollette luce e gas, ecco perché in Italia le paghiamo di più

Con un consumo annuo standard di 1.400 metri cubi, una famiglia italiana ha speso in media 928 euro nel primo semestre 2025. L'Italia occupa la settima posizione tra i paesi più cari. Peggio hanno fatto Danimarca (977 euro), Paesi Bassi (1.210 euro) e Svezia (1.600 euro). La Germania ha registrato 910 euro, poco sotto l'Italia. In Grecia e Spagna la bolletta non ha superato i 650 euro, il 30% in meno. Romania (418 euro) e Ungheria (230 euro) sono i mercati più convenienti d'Europa.