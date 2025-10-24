Aeroporti, ecco quelli più costosi e più economici in cui restare bloccati

In generale, lo studio rivela che gli aeroporti statunitensi dominano la fascia alta. Il JFK e il LAX risultano i luoghi più costosi al mondo in cui restare bloccati, complice il prezzo elevato di hotel e ristorazione. Persino una bottiglia d'acqua può arrivare a costare 5 euro. L'India, invece, è l'eccezione più sorprendente in termini di convenienza. Delhi è l'hub più economico del pianeta: un viaggiatore bloccato può trovare un hotel a tre stelle per appena 16 euro e un pasto fast food per 2 euro. Dal canto suo, l'Europa si conferma costosa e uniforme. Zurigo, Oslo, Parigi, Londra e Madrid figurano tutte nella top ten degli aeroporti più cari al mondo. L'Asia resta, in generale, più accessibile. Shanghai, Pechino, Seul e Bangkok offrono hotel sotto i 60 euro e pasti tra 5 e 8 euro, rendendo l'attesa molto più leggera. Infine, nonostante i prezzi tra i più alti al mondo per cibo e bevande (25 euro per un pasto veloce, 6 euro per l’acqua), l'aeroporto di Istanbul resta tra i più economici grazie a tariffe alberghiere medie di appena 30 euro.