Sinner, Montecarlo e il nodo tasse: cosa dice davvero la legge e chi ci guadagna

Molti tendono a sovrapporre i concetti di "residenza legale" e "residenza fiscale", ma si tratta di due nozioni distinte. La residenza legale indica il luogo in cui una persona è registrata anagraficamente o dove ha fissato il proprio domicilio. La residenza fiscale, invece, è determinata sulla base di criteri più stringenti: in Italia, ad esempio, si considera residente chi è iscritto all'anagrafe per almeno 183 giorni, oppure chi ha nel Paese il centro degli interessi vitali (famiglia, lavoro, affari, interessi patrimoniali).

Nel caso di chi si trasferisce a Montecarlo, per evitare contestazioni, è fondamentale non solo risiedere fisicamente nel Principato, ma anche dimostrare la disconnessione sostanziale con l'Italia dal punto di vista degli interessi economici, patrimoniali e personali. È proprio questo aspetto a essere spesso oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, che può contestare la “fittizia” residenza all'estero, con conseguenze anche gravi in termini di imposte dovute e sanzioni.