Non solo Musk: in quali mani sta la ricchezza del mondo?

"Ai super ricchi piace dire che per accumulare enormi patrimoni ci vogliono abilità, determinazione e duro lavoro", spiega Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam International. "Ma la verità è che gran parte della ricchezza estrema non è ascrivibile al merito. Molti dei cosiddetti 'self-made men' sono in realtà eredi di grandi fortune, tramandate per generazioni". Non a caso, la rivista "Economist" in un'analisi dello scorso febbraio aveva provocatoriamente titolato: "Dimenticati della tua carriera: se vuoi diventare ricco nel 2025, conta solo l'eredità". Oltre un terzo delle fortune dei miliardari deriva infatti da eredità, e tutti i miliardari del mondo sotto i trent'anni hanno ereditato i propri patrimoni.





Potere economico e monopoli La concentrazione di ricchezza non è solo questione di numeri: è soprattutto una questione di potere. I ricavi combinati delle cinque più grandi aziende al mondo superano il prodotto interno lordo di decine di nazioni e il reddito aggregato dei due miliardi di persone più povere del pianeta. Il potere monopolistico garantisce rendite immeritate e contribuisce alla crescita delle disuguaglianze.