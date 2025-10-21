Non solo il Louvre nel mirino dei ladri, cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale di Parigi

Al Museo di Storia Naturale di Parigi lo scorso 16 settembre erano stati portati via dai ladri pepite e altri oggetti in oro per un valore inizialmente stimato di circa 600.000 euro, poi rivalutato a un milione, fino al milione e mezzo dichiarato alla fine. Il bottino consisteva in alcuni campioni grezzi di oro nativo - una lega di oro e argento - e secondo gli esperti ha un valore incommensurabile al di là di quello della semplice valutazione dei metalli. Ad affermarlo anche una fonte del museo: "Al di là del valore secondo il prezzo dell'oro, il danno patrimoniale per il valore storico degli oggetti è comunque inestimabile".