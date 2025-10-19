Parigi, furto al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice | I ladri entrati con un montacarichi

Secondo fonti locali, l'episodio si è verificato nelle primissime ore di apertura. I malviventi, completamente incappucciati, sarebbero entrati nell'edificio dal lato della Senna, dove sono in corso dei lavori. Armati con piccole motoseghe, avrebbero utilizzato un montacarichi per raggiungere direttamente la sala presa di mira, situata nella Galleria di Apollo. Dopo aver infranto dei vetri, due uomini sarebbero penetrati all'interno, mentre un terzo sarebbe rimasto di guardia all'esterno. I criminali sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter TMax, dirigendosi verso l'autostrada A6.