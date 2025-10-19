Parigi, furto al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice | I ladri entrati con un montacarichi

I malviventi, completamente incappucciati, sarebbero penetrati nell'edificio dal lato della Senna, dove sono in corso dei lavori. Il museo resterà chiuso per tutta la giornata
Furto al museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. Come riporta Le Parisien, i ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice: una collana, una spilla, una tiara e altro ancora (ecco quanto vale il bottino al mercato nero). Subito dopo il furto, la struttura è stata evacuata e ha immediatamente chiuso al pubblico "per motivi eccezionali", secondo un messaggio pubblicato dal museo su X.
Uno dei gioielli rubati, rivelano fonti di Le Parisien, è stato ritrovato all'esterno del museo. Secondo tali fonti, si tratta della corona dell'imperatrice Eugenia, che sarebbe stata danneggiata. Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, ha parlato di "una rapina importante. I ladri hanno operato in 7 minuti e i gioielli rubati sono di valore inestimabile".
Secondo fonti locali, l'episodio si è verificato nelle primissime ore di apertura. I malviventi, completamente incappucciati, sarebbero entrati nell'edificio dal lato della Senna, dove sono in corso dei lavori. Armati con piccole motoseghe, avrebbero utilizzato un montacarichi per raggiungere direttamente la sala presa di mira, situata nella Galleria di Apollo. Dopo aver infranto dei vetri, due uomini sarebbero penetrati all'interno, mentre un terzo sarebbe rimasto di guardia all'esterno. I criminali sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter TMax, dirigendosi verso l'autostrada A6.
La Galleria Apollo, luogo iconico all'interno del Museo e del Palazzo del Louvre, ospita alcune delle collezioni storiche più preziose del museo. Ha riaperto ufficialmente al pubblico il 15 gennaio 2020, dopo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione effettuati dal museo.
"La polizia correva vicino alla piramide e cercava di entrare al Louvre attraverso le porte a vetri laterali, ma erano chiuse a chiave e impossibili da aprire. All'interno, tutti correvano e bussavano alle porte a vetri per uscire, ma invano". È il racconto di una utente di X, che ha sostenuto di essere stata testimone dei momenti concitati della rapina dall'esterno del Museo. La donna ha pubblicato anche una foto di quella che sembra una scala o un montacarichi, simile a quelli che si usano per i traslochi, che dalla strada arriva fino al balcone del Louvre.
"Domenica mattina si è verificata una rapina all'apertura", ha scritto in un tweet il ministro della Cultura Rachida Dati, che ha raggiunto sul posto la polizia. "Non si sono registrati feriti", ha aggiunto. Indagini sono in corso, ma, secondo una fonte interna al Louvre, il famoso Regent, il diamante più grande della collezione, dal peso di oltre 140 carati, non sarebbe stato rubato.