Quali sono i posti su Google Maps più recensiti al mondo? La classifica

Al primo posto c'è la Sacra Moschea della Mecca, seguita dalla Fontana di Trevi e dal Colosseo
© Istockphoto
Quali sono i posti più recensiti al mondo su Google Maps? Sul gradino più alto del podio c'è la Sacra Moschea della Mecca, in Arabia Saudita, con 507.100 recensioni: tra i siti religiosi più grandi del globo, la struttura si estende per 356.800 metri quadrati e circonda il luogo più sacro dell'Islam, la Kaaba. Al secondo e terzo posto arriva subito l'Italia, rispettivamente con la Fontana di Trevi (la più celebre delle fontane capitoline, inaugurata nel 1762, con 480.500 recensioni) e il Colosseo (il più grande anfiteatro romano del mondo, con 465.500 recensioni).
I dati sono forniti dal sito Top-Rated.online, che raccoglie regolarmente i dati da Google Maps e stila una classifica aggiornata dei 500 luoghi più recensiti al mondo, sulla base non solo del numero di tali recensioni ma anche della valutazione media degli utenti. Tra i luoghi recensiti, fa sapere il portale, ci sono attività commerciali (ristoranti, bar e hotel), attrazioni (come monumenti e piazze), posti di aggregazione, svago, cultura (parchi divertimento, stadi e musei) e di culto (chiese, moschee e altri luoghi religiosi).
Dopo la Sacra Moschea della Mecca, la Fontana di Trevi e il Colosseo, ai piedi del podio si piazza la Tour Eiffel di Parigi, con 462.100 recensioni. Segue al quinto posto, con circa 380.500 recensioni, il Portale dell'India, arco di basalto eretto a Mumbai alto 26 metri, la cui costruzione è cominciata nel 1911 ed è terminata nel 1924. Al sesto posto, con 362.300 recensioni circa, si piazza la moschea del Profeta, la seconda moschea più importante dell'Islam: costruita a Medina, sorge sul luogo in cui Maometto fece edificare un locale destinato alla preghiera. Al settimo posto, con 353.900 recensioni circa, arriva il Museo del Louvre di Parigi, dove sono esposte - tra le altre opere di inestimabile valore - la Gioconda e la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. All'ottavo posto, con circa 317.400 recensioni, c'è la celebre Piazza della Costituzione di Città del Messico, considerata il centro dell'identità nazionale messicana. Veniamo ora al nono posto, dove si trova il primo parco divertimenti della classifica stilata da Top-Rated.online: si tratta di Disneyland Paris, con 313.400 recensioni circa. A chiudere la Top 10 dei posti più recensiti al mondo su Google Maps, c'è la Sagrada Familia di Barcellona, con meno di 300mila recensioni: secondo i dati forniti dal portale, si ferma a 298.800 recensioni. La basilica - il cui principale architetto è Antoni Gaudí, che nel 1883 subentrò ai lavori di costruzione cominciati un anno prima - è di fatto un cantiere perenne, che ora potrebbe davvero chiudere, stando alle dichiarazioni dell'attuale architetto e capo del progetto Jordi Faulí.
Scendendo più giù nella classifica, c'è ancora tanta Italia col Pantheon di Roma al 17esimo posto (con 264.200 recensioni), Piazza Navona a Roma al 33esimo posto (con 204.400 recensioni), Piazza San Marco a Venezia al 45esimo posto (con 189.000 recensioni), il Ponte di Rialto di Venezia al 50esimo posto (con 185.100 recensioni), il Duomo di Milano al 52esimo posto (con 184.000 recensioni), la Torre di Pisa al 53esimo posto (con 183.500 recensioni). Spiccano anche i Musei Vaticani, al posto numero 37, con quasi 200mila recensioni (precisamente, 199.000).