Quali sono i posti su Google Maps più recensiti al mondo? La classifica

Dopo la Sacra Moschea della Mecca, la Fontana di Trevi e il Colosseo, ai piedi del podio si piazza la Tour Eiffel di Parigi, con 462.100 recensioni. Segue al quinto posto, con circa 380.500 recensioni, il Portale dell'India, arco di basalto eretto a Mumbai alto 26 metri, la cui costruzione è cominciata nel 1911 ed è terminata nel 1924. Al sesto posto, con 362.300 recensioni circa, si piazza la moschea del Profeta, la seconda moschea più importante dell'Islam: costruita a Medina, sorge sul luogo in cui Maometto fece edificare un locale destinato alla preghiera. Al settimo posto, con 353.900 recensioni circa, arriva il Museo del Louvre di Parigi, dove sono esposte - tra le altre opere di inestimabile valore - la Gioconda e la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. All'ottavo posto, con circa 317.400 recensioni, c'è la celebre Piazza della Costituzione di Città del Messico, considerata il centro dell'identità nazionale messicana. Veniamo ora al nono posto, dove si trova il primo parco divertimenti della classifica stilata da Top-Rated.online: si tratta di Disneyland Paris, con 313.400 recensioni circa. A chiudere la Top 10 dei posti più recensiti al mondo su Google Maps, c'è la Sagrada Familia di Barcellona, con meno di 300mila recensioni: secondo i dati forniti dal portale, si ferma a 298.800 recensioni. La basilica - il cui principale architetto è Antoni Gaudí, che nel 1883 subentrò ai lavori di costruzione cominciati un anno prima - è di fatto un cantiere perenne, che ora potrebbe davvero chiudere, stando alle dichiarazioni dell'attuale architetto e capo del progetto Jordi Faulí.