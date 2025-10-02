Italiani in vacanza: i documentari ispirano le scelte dei viaggiatori

L’INFLUENZA DELL’ETÀ – L’influenza dell’immaginario culturale attraversa le generazioni, ma conosce sfumature diverse. La Generazione Z non conosce riserve: il 100% si ispira all’immaginario culturale, mentre tra chi ha più di 35 anni vince il documentario. I giovanissimi dichiarano di considerare una meta ispirandosi a un libro, un film o una serie. Al momento di concretizzare la fantasia, però, sono soprattutto i 24-34enni (73%), i 35-44enni (70%) e le donne (63%) a mostrarsi più determinati. Guardando alle fonti che accendono l’immaginazione, il fascino dei documentari esercita una forte attrazione tra chi ha superato i 35 anni, con un picco significativo tra i più maturi (gli over 65 raggiungono il 72%). I senior sono anche i più propensi a lasciarsi ispirare da un buon libro (30%). Le generazioni più giovani, soprattutto i 18-24enni (53%) e i 25-34enni (52%), apprezzano maggiormente i film, mentre tra le altre forme narrative le serie TV conquistano i 35-44enni (30%). A livello di genere, documentari e film influenzano tanto gli uomini quanto le donne, con una lieve prevalenza maschile (59% e 44%) rispetto alla controparte femminile (53% e 41%), che mostra invece una maggiore affinità verso le serie tv (28%) e i libri (27%).